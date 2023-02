La prima scelta è stata fatta: così si chiude l’affare Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic in campo questa sera ma intanto il suo futuro è sempre incerto: c’è una favorita per il suo acquisto

Sarà un’altra estate con Milinkovic-Savic come uno dei protagonisti del calciomercato. In scadenza di contratto con la Lazio nel 2024, il centrocampista serbo potrebbe essere al passo d’addio con la società biancoceleste.

Non è un segreto che il 28enne (oggi il compleanno) ha la voglia e l’ambizione di misurarsi con una realtà da top club europeo e questa potrebbe essere l’estate giusta per esaudire il suo desiderio. Milinkovic più volte ha ribadito che non andrà alla rottura con il club capitolino ma con il contratto in scadenza tra un anno, senza rinnovo una cessione sembra la soluzione più conveniente per tutti.

In Italia di piste concrete al momento non ce ne sono. La Juventus è impegnata con le vicende extra-campo e non è pensabile, al momento, un investimento di questa portata, mentre per Inter e Milan occorrerà prima vedere quale sarà il budget da poter spendere sul mercato. L’ipotesi estera resta quindi la più probabile e da questo punto di vista arriva la scelta del calciatore.

Calciomercato Lazio, Milinkovic ha scelto la destinazione

Stando a quanto riferisce ‘ESPN’, infatti, in pole position per l’acquisto di Milinkovic-Savic in estate c’è l’Arsenal.

La Premier League è il campionato che ha maggiori possibilità di accogliere il centrocampista in caso di addio alla Lazio e il motivo è (ovviamente) da ricercare nelle possibilità economiche maggiori dei club inglesi rispetto ai rivali europei. Diverse le società che volentieri prenderebbero Milinkovic (le ultime ad essersi unite alla corsa sono West Ham e Newcastle), ma i ‘Gunners’ sarebbero la destinazione in cima alle preferenze del calciatore. Resta da vedere se da Londra partirà l’offerta in grado di soddisfare il presidente Lotito che non è certo una controparte morbida quando si tratta di contrattare l’acquisto di un proprio calciatore.

Ad ogni modo, con un contratto in scadenza nel 2024, anche il patron della Lazio non potrà tirare troppo la corda, con il rischio di ritrovarsi poi in squadra un Milinkovic in scadenza e il timore di perderlo a zero nel 2024.