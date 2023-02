Inzaghi come Spalletti, Inter avvisata: “Ci pensi bene”

L’allenatore nerazzurro è finito al centro delle critiche dopo la sconfitta rimediata dai suoi nell’ultima giornata di campionato

Dopo aver trionfato in Champions League nel primo dei due round previsti contro il Porto, l’Inter è tornata ad inciampare in campionato. Uscita sconfitta dalla trasferta di Bologna, la formazione nerazzurra ha evidenziato per l’ennesima volta in stagione problemi di continuità di rendimento.

Una squadra che in questa stagione, eppure, ha vissuto momenti di grande esaltazione, come la vittoria sul Napoli di inizio anno. Un successo ricordato questo pomeriggio da Fabrizio Biasin in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play: “Ha dimostrato che lo sa battere, purtroppo è l’unica squadra che ci è riuscita in stagione. Parliamoci chiaro. Per come siamo fatti parleranno i risultati, lo scudetto è andato”.

Sul futuro dell’allenatore dell’Inter, dunque, secondo il giornalista peserà soprattutto il rendimento in Champions: “Se alla fine della stagione Inzaghi riuscirà, perché sei talmente lontano dalla vetta in campionato e dunque nelle coppe europee devi fare di più, a ottenere qualcosa in più in Champions allora sarà valutato in un modo. Ci sono delle cose che devono essere cambiate. Troppe volte torna sugli errori che ha già commesso, questo è il suo problema”.

Inzaghi come Spalletti, Biasin avvisa: “L’Inter ci pensi bene”

Nelle ultime ore, com’era lecito aspettarsi, il futuro di Simone Inzaghi è stato rimesso in discussione da stampa e tifosi.

Per Biasin, però, sarebbe meglio un’attenta riflessione da parte del club nerazzurro per evitare di cadere nello stesso errore commesso con l’esonero di Spalletti nel 2019: “Io non voglio scendere dal carro di Inzaghi e non ci scendo, nonostante io apprezzi molto Thiago Motta. Quello di Motta dell’anno scorso allo Spezia sarebbe stato un esonero senza senso, lui è stato bravo a tenersi la panchina. Tuttavia, questo non significa che Simone Inzaghi non sia bravo. Lui deve risolvere quei problemi. Prima di avere un altro pentimento, come Spalletti, la società ci deve pensare bene. Io non voglio guardare i numeri. Voglio smettere di guardare parallelismi tra l’Inter di Conte e quello di Inzaghi”.