Inter, bocciatura totale e allarme: “Ma chi crede di essere?”

Poco da salvare nella prestazione dell’Inter contro il Bologna, diversi giocatori sotto tono e uno in particolare

Domenica da dimenticare per l’Inter, che a Bologna perde la settima partita del suo campionato e si vede agganciata dal Milan al secondo posto. Con Roma e Lazio che incombono e che dunque possono accendere la bagarre in zona Champions.

Prestazione negativa dei nerazzurri, puniti nel finale dal gol di Orsolini ma che a lungo, nel resto della partita, si erano espressi su livelli lontani dall’eccellenza. La squadra di Inzaghi inciampa ancora una volta contro una ‘piccola’ e dimostra limiti di tenuta e concentrazione, non trovando la giusta continuità. C’è la necessità di una reazione nelle prossime gare, per mantenere almeno il piazzamento in zona Champions, e provare ad avanzare nelle coppe, ma per farlo Inzaghi dovrà ritrovare smalto nella proposta di gioco e soprattutto in diversi calciatori di spicco.

Inter, Brozovic stroncato: “Pensa di essere più forte di quanto sia”

Tra i tanti bocciati di ieri al ‘Dall’Ara’, finisce sul banco degli imputati Marcelo Brozovic, che dal ritorno in campo non è ancora ritornato ai suoi livelli, anzi. E non è un caso che il suo status di intoccabile stia venendo meno nella compagine nerazzurra, con relative voci di mercato che possono riguardarlo in estate per un addio che fino a qualche mese fa sarebbe stato difficilmente preventivabile.

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, l’opinionista ed ex attaccante Roberto Pruzzo non usa termini lusinghieri nei confronti dell’intera esibizione interista e del centrocampista croato in particolare: “A Inzaghi non riesco a imputare più di tanto per la partita di ieri, più che altro perché fondamentalmente fa sempre le stesse cose nello sviluppo della partita – ha spiegato – In squadra mi preoccupa il vedere certi scollamenti, ci sono giocatori che sembra ti facciano un favore a giocare. E c’è chi si crede molto più forte di quanto sia, tipo Brozovic. Adesso speriamo in bene per quella partita in Portogallo, se la squadra non dovesse uscirne bene sarebbe una delusione totale che condizionerebbe tutta l’annata”.