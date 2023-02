Il ribaltone è servito: firma con la Juventus fino al 2024

La Juventus è attesa domani dal derby ma intanto c’è un ribaltone in arrivo: la firma con i bianconeri fino al 2024

C’è il derby in arrivo e per la Juventus l’obiettivo è portarlo a casa per continuare la striscia positiva e vedere dove può portare.

Allegri avrà la possibilità di inserire tra i convocati anche Paul Pogba, mentre Federico Chiesa – come spiegato dallo stesso allenatore – difficilmente sarà impiegato dal primo minuto, ma si accomoderà come il francese in panchina. Testa al campo quindi anche perché, considerata l’attuale situazione in classifica e al netto di ricorsi e nuovi procedimenti, la stracittadina assume una importante che forse non aveva per il popolo bianconero negli altri anni.

Vincere quindi e vedere dove si può arrivare in campionato ed in Europa, in attesa di scoprire cosa regalerà il futuro. Un futuro che è ancora tinto di bianconero per uno dei senatori della squadra di Allegri. Sembrava questo potesse essere l’ultimo anno di Alex Sandro, anche perché il contratto in scadenza nel 2023 lasciava presagire una separazione a fine stagione. Potrebbe non andare così se trovasse conferma la scelta fatta dalla società bianconera.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro resta: i dettagli

Con una clausola per il rinnovo automatico presente nel suo contratto, che scatta al raggiungimento di determinate presenze, Alex Sandro potrebbe restare un altro anno alla Juventus.

Secondo quanto riferisce ‘Sky’, infatti, la società avrebbe deciso di non attivare la possibilità di liberarsi dal contratto del terzino pagando una clausola di circa 2 milioni di euro, qualora scattasse il rinnovo automatico (circa 40 presenze in stagione). La volontà è continuare insieme e, come spiegato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, magari rivedere al ribasso l’attuale ingaggio di Alex Sandro.

Le prossime settimane da questo punto di vista saranno decisive ma visto che per Allegri è uno degli elementi più utilizzato nelle ultime uscite, la permanenza è una strada ad oggi quanto mai possibile.