DIRETTA Serie A, Lazio-Sampdoria | Segui la cronaca LIVE

Ultima sfida del lunedì, in attesa degli incontri di domani Cremonese-Roma e Juventus-Torino, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, tra la Lazio e la Sampdoria.

I biancocelesti, guidati in panchina da Maurizio Sarri, sono reduci dal passaggio agli ottavi di finale di Conference League, eliminato il Cluj di Dan Petrescu, mentre in campionato ha vinto nell’ultimo turno sul campo della Salernitana di Paulo Sousa, all’esordio in granata. I capitolini sono in pieno corso per l’ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di contro, i blucerchiati di Dejan Stankovic, penultimi in classifica, arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro il Bologna di Thiago Motta, la terza nelle ultime cinque partite. La vittoria, invece, manca dal 4 gennaio scorso, 1-2 contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SAMPDORIA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Oikonomu, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Sabiri; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

