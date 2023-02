Conte-Juve “l’addio fu un colpo”: poi l’annuncio sul ritorno

In casa Juventus lo sguardo è tutto rivolto al derby che si giocherà domani sera contro il Torino. A commentare le vicende bianconere l’ex Massimo Carrera

Dopo la splendida vittoria esterna sul campo del Nantes in Europa League, la Juventus sposta la propria attenzione in campionato, dove di fronte domani ci sarà il Torino di Ivan Juric in una sfida da non fallire per proseguire nel segno della continuità.

La penalizzazione in classifica inevitabilmente incide sulle possibilità di arrivare nelle zone alte della squadra di Allegri, che però sta provando a rimettersi in ritmo sulla scia di una manciata di risultati positivi. Da non sottovalutare l’ostacolo derby, sempre una partita a se stante al di là dell’eventuale differenza di valori complessivi delle rose. Alla luce del -15 peraltro Juve e Toro sono separate da un solo punto in classifica e per certi versi rischia di essere anche una gara che vale ancora di più.

Juventus verso il derby, Carrera e l’addio di Conte: “Fu un colpo”

Il derby è sempre una sfida ricca di tematiche e di spunti da dover fronteggiare. Lo sa bene la Juventus del presente, così come ha fatto quella del recente passato, a partire da quella che con Conte in panchina aprì il ciclo di scudetti.

Ed è proprio all’attuale allenatore del Tottenham che va il primo pensiero dell’ex bianconero Massimo Carrera quando c’è da parlare della stracittadina ai microfoni di ‘Tuttosport’: “Penso che Antonio era quello che pretendeva di più. Nel derby giocava ancor di più sulle motivazioni. E’ una partita a sé, strana sotto tutti i punti di vista”. Tra un aneddoto e l’altro sulla figura di Conte, lo stesso Carrera ha anche parlato dell’addio alla Juventus da parte del salentino: “Avevamo appena iniziato il pre-ritiro, eravamo ancora lì a Torino. Andavamo in centro. Ha comunicato la sua scelta a noi dello staff. E’ stato un colpo, ci ha preso di sorpresa. Non pensavamo veramente che lui facesse qualcosa del genere. Sicuramente è stato difficile andare via dalla Juventus, perché in quel momento eravamo una squadra che poteva vincere ancora”.

Infine Carrera si è espresso su un eventuale ritorno in Italia di Conte: “Io lo vedo bene ovunque. Antonio è uno dei migliori in circolazione e può fare bene da per tutto. Chiunque lo prenda, fa la miglior scelta possibile. E comunque, Italia o estero, io sono contento se lui è sereno. Ritorno alla Juve? Eh, non so, dovete chiederlo a lui…”.