Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 26 febbraio 2023

Su ‘La Gazzetta dello Sport’ il titolo in prima pagina è dedicato alla questione del nuovo impianto a Milano, quello nerazzurro: “L’Inter si fa lo stadio”, che sorgerà a Milano e di cui Zhang ha già scelto l’area e che evidentemente non sarà San Siro. Ovviamente anche spazio al campo, con “C’è voglia di LuLa” in avvicinamento al match di Bologna e ovviamente il ritorno di Champions. Poi in testa il titolo sul Napoli “Scudetto a 100 all’ora”, in riferimento alla marcia trionfale degli azzurri che possono ancora raggiungere quota 100. Di spalla invece “Le età del gol”, ovvero la sfida generazionale tra Giroud e Hojlund, 16 anni di differenza. E infine “Pogba spinge nella Juve, Ilic inventa per il Toro. Derby occasione d’oro”.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ titolo principale dedicato a “Filotto Napoli” dopo l’ennesima vittoria in casa dell’Empoli: ‘Ottavo successo di fila e scudetto in pugno’. In testa invece si parla di possibili grandi movimenti: “Klopp su Barella, è pronto Kessie” e ancora “Vlahovic via? Ecco Hojlund”. Infine il titolo su Agnelli: “Uefa e Figc rovinano il calcio” e “Una testa di maiale: Ferrero minacciato”.

Su ‘Tuttosport’ invece ci si preara alla stracittadina torinese di martedì: “Il derby di chi ama. Di Maria e Pogba fuoco Juve. I tifosi al Fila: cuore Toro”. E poi una serie di titoli: “Milan felice: Maignan c’è”, “Ciao Napoli è stato bello: ci rivediamo a fine anno”, “Zeman III a Pescara”, “Inter: Lukaku ci riprova”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 26 febbraio 2023

All’estero spazio ai quotidiani spagnoli che si concentrano in toto ovviamente sul derby di Madrid andato in scena ieri e finito 1-1 al Bernabeu. Un risultato che fa felice solo il Barcellona.

Su ‘Sport’ – vicino alle vicende del Barcellona, il titolo è chiaro: “Questo campionato non può sfuggire”, poi sotto “Pinchazo del Madrid” e “El Barca, a por el +10”. La squadra di Xavi, infatti, può salire a 10 punti di vantaggio sugli uomini di Ancelotti andando a vincere in casa dell’Almeria. A pochi giorni dal Clasico di coppa. Su ‘AS’, invece, titolo chiaro “Esto no es la Champions”.