Ibra is back: “Mai sofferto come lo scorso anno”. E offre la casa per il rinnovo di Leao

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic durante Milan-Atalanta: lo svedese racconta il recupero e fissa le condizioni per continuare

Zlatan is back. Ibrahimovic è tornato nel corso di Milan-Atalanta e ha commentato il suo anno difficile a ‘DANZ’ nel post gara.

“Mi mancavano tanto stadio e tifosi. Sono loro che mi danno forza, adrenalina e motivazione per continuare. Mi sento bene, poi se guardiamo indietro è un anno e due mesi che non mi sento come oggi. Oggi mi sentivo libero per fare quello che amo: giocare a calcio.

SOFFERENZA A STARE FUORI – “Se devo spiegare tutto, devo stare qui qualche ora. Ho sofferto tanto, anche ultimi sei mesi dello scorso anno soffrivo. Volevo aiutare a tutti i costi, per stare in campo voglio stare bene: se non stai bene non riesci ad aiutare la squadra. Potevo fare questo intervento sei mesi prima di quanto fatto, ma sentivo che era il nostro anno e ho promesso al mister di non operarmi per aiutare la squadra. Alla fine abbiamo vinto ma l’ho fatto come una sofferenza che non ho mai avuto per gli altri trofei. Era un anno particolare, c’era anche la tragedia di Mino (Raiola, ndr). Ho sofferto tanto non soltanto fisicamente. Poi quando sto bene sono più forte di tutto”.

OBIETTIVO – “Mi sento uno che può aiutare più di quanto fatto oggi. Quindici-venti minuti facendo pochi allenamenti: pensa se ne faccio di più come sto. Ho toccato pallone per tre allenamenti e non sembrava passato un anno. Oggi San Siro è saltato”.

Ibrahimovic fissa le condizioni per continuare

CONDIZIONE PER CONTINUARE – “Non voglio sentirmi passato, voglio essere presente e fare concorrenza ai miei colleghi. L’obiettivo è giocare altrimenti non devo restare qua. Se non porto risultati o se penso di giocare ultimi 5-10 minuti me ne sto a casa: chi pensa così è già finito”.

GENNAIO DIFFICILE – “Primi 6-7 mesi di campionato non ero vicino alla squadra. Ho scelto di stare lontano per recuperare bene. Ultimi 6 mesi dello scorso anno c’era troppa sofferenza, se fossi stato vicino non avrei avuto pazienza. Quando sono tornato, i colleghi capiscono subito

LEAO – “Ho passato mio stipendio per darlo a lui. Quindi è fatta? Mmm. Ancora di più? Sto giocando già gratis, poi posso dargli la mia casa…”