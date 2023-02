HIGHLIGHTS | Salernitana, si vede la mano di Paulo Sousa: tris al Monza

La Salernitana rialza la testa, pomeriggio da incorniciare per gli uomini di Paulo Sousa: netto 3-0 al Monza

Vittoria pesante e preziosissima per la Salernitana, che lancia un segnale importante nella corsa per la salvezza. All’Arechi, successo netto contro il Monza, che permette agli uomini di Paulo Sousa di respirare. Brutta frenata invece per i brianzoli, che restano a centro classifica.

I padroni di casa approcciano la sfida con il piglio giusto, il più pericoloso è Piatek che nella prima metà della prima frazione ha due buone opportunità ma non è preciso. L’occasione enorme ce l’ha invece il Monza, che poco prima dell’intervallo con Ciurria chiama Ochoa al solito super intervento. Primo tempo che dura diversi minuti in più del previsto, per il lungo stop dovuto alla testata tra i due compagni di squadra Cragno e Pablo Marì. Nella ripresa, appare decisamente più determinata la Salernitana a fare sua la posta in palio. Una doppia giocata di caparbietà e tecnica di Piatek e Candreva apparecchia per il meraviglioso destro a giro all’angolo alto di Coulibaly. La reazione del Monza c’è, con Dani Mota che tutto solo davanti a Ochoa si fa ipnotizzare dal portiere messicano, ma in ripartenza la Salernitana fa paura e soprattutto fa malissimo. Azione corale stupenda, dopo una deviazione la palla finisce sul sinistro d’incontro di Kastanos che fulmina Cragno. Ci mette del suo poi il portiere brianzolo, con una respinta imprecisa su destro di Piatek e Candreva può infilare il tris con lo scavetto. Ancora Piatek avrebbe poi addirittura la palla del poker, ma dopo aver evitato Cragno fuori area manda clamorosamente a lato. La giornata nera del Monza si conclude con il rosso a Donati nel finale per doppia ammonizione. La mano di Paulo Sousa si vede, momentaneo +7 sul terzultimo posto. Gli uomini di Palladino, invece, non decollano verso l’Europa.

SALERNITANA-MONZA 3-0 – 51′ Coulibaly, 65′ Kastanos, 71′ Candreva

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Inter* 47, Roma 44, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Bologna* 35, Torino 33, Juventus** 32, Udinese 30, Monza* 29, Empoli* 28, Sassuolo* 27, Lecce* 27, Fiorentina 25, Salernitana* 24, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione