Gasperini lancia l’allarme dopo Milan-Atalanta: “Così è difficile”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan di Pioli

Serata amara per l’Atalanta. I bergamaschi non sono riusciti a mettere in difficoltà Stefano Pioli e il suo Milan, che si è aggiudicato nettamente lo scontro diretto per la Champions League. Il 2 a 0 finale racconta abbastanza bene il match di San Siro.

E anzi, il ko della ‘Dea’ sarebbe potuto essere ancora più pesante e doloroso, perché i rossoneri hanno sciupato diverse occasioni. In campo si è vista una superiorità evidente del ‘Diavolo’ rispetto a Hojlund e compagni. Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ nel post gara, non ha potuto far altro che riconoscerlo: “L’Atalanta è questa. Ma comunque i ragazzi hanno dato tutto, si sono impegnati al massimo. Stasera la dimensione del Milan era superiore alla nostra. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara con l’Udinese, che è molto importante per noi. Abbiamo l’opportunità di mantenere il distacco dalle inseguitrici. Bisogna riconoscere che stasera il Milan ne aveva più di noi”.

L’allenatore, poi, analizza così la sfida del Meazza: “Sul piano tecnico non abbiamo fatto quello che volevamo, soprattutto in mezzo al terreno di gioco. Potevamo ripartire meglio in diverse occasioni e in questo periodo ci sta anche mancando un po’ di fortuna. L’autogol nel primo tempo ha messo subito la gara in salita per noi“.

Milan-Atalanta, Gasperini avvisa: “Alcuni calciatori devono crescere, sennò diventa difficile”

Dopodiché Gasperini evidenzia i limiti tecnici della sua squadra. La ‘Dea’ è sempre difficile da affrontare, perché i suoi calciatori sfruttano parecchia intensità nell’arco dei 90 minuti. Ma la tecnica non è il massimo: “Questa squadra ha fatto poche volte prestazioni importanti sul piano tecnico in questa stagione“.

Il trainer di Grugliasco aggiunge: “Le prestazioni importanti sono state fatte sul piano della velocità e dell’intensità, ma stasera avevamo di fronte avversari veloci. La tecnica non è mai stata il nostro forte“. Infine, Gasperini sottolinea come sia assolutamente necessaria la crescita di alcuni calciatori da qui alle prossime settimane: “Non so se Lookman ripeterà il girone d’andata per quanto concerne i gol. Hojlund sta crescendo e continuerà a farlo. Speriamo che anche altri calciatori possano rendere di più. Dobbiamo accrescere la qualità e la forza di altri giocatori, sennò diventa difficile“.