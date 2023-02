DIRETTA Serie A, Udinese-Spezia | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Penultima partita in programma per la domenica della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A tra Udinese e Spezia

Dopo Bologna-Inter e Salernitana-Monza, è tempo di scendere in campo per l’Udinese che ospita, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, lo Spezia.

I padroni di casa, guidati in panchina da Andrea Sottil, arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta patita sul campo dell’Inter di Simone Inzaghi nel turno precedente, 3-1 il risultato finale. La vittoria manca da oltre un mese (22 gennaio, 1-0 sul campo della Sampdoria di Dejan Stankovic, gol decisivo di Ehizibue a pochi minuti dalla fine), mentre la posizione in classifica è tranquilizzante, con 30 punti racimolati fino ad oggi. Di contro, i liguri vedono l’esordio in panchina del nuovo allenatore Leonardo Semplici, che ha preso il posto dell’esonerato Luca Gotti, proprio ex tecnico dell’Udinese. Nella scorsa giornata, con Lorieri in panchina, sconfitta casalinga contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Calciomercato.it vi offre la cronaca della ‘Dacia Arena’ di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-SPEZIA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Masina; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Verde, Nzola. All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Inter* 47, Roma 44, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Bologna* 35, Torino 33, Juventus** 32, Udinese 30, Monza* 29, Empoli* 28, Sassuolo* 27, Lecce* 27, Fiorentina 25, Salernitana* 24, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione