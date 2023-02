Cristiano Ronaldo ne fa altri tre: così si riprende la Champions

In Arabia Cristiano Ronaldo continua a segnare a raffica con l’Al-Nassr: altra tripletta ed ora può tornare in Champions League

Finito? Non proprio. Cristiano Ronaldo continua a segnare a raffica in Arabia Saudita. Tripletta di CR7 che trascina l’Al-Nassr alla vittoria contro il Damac e al primo posto in classifica.

Il 3-0 porta la sua firma e, senza la decisione dell’arbitro, le reti sarebbe state quattro. Tante quante realizzate due partite fa contro l’Al-Wehda. In mezzo c’è la partita contro l’Al-Taawoun in cui il portoghese non ha trovato la porta ma ha messo comunque il suo zampino nel successo con due assist.

Un rendimento importante quello di Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr: 8 reti in cinque partite, con l’aggiunta di due assist, tanto per dimostrare che ha ancora qualcosa da dire al calcio. E così, nonostante il contratto faraonico che lo lega alla compagine araba, CR7 in estate potrebbe anche fare ritorno in Europa e ritrovare quella Champions League che tanto ha sperato di giocare in questa stagione.

Calciomercato, tripletta Ronaldo: ipotesi ritorno in Europa

Prima il rigore, poi un tiro da fuori, quindi un piazzato da dentro l’area: Cristiano Ronaldo ha sfoderato tutto il suo repertorio contro il Damac, regalando il successo alla sua squadra. Una squadra che in estate potrebbe anche perderlo.

Già perché il richiamo della Champions è forte e di squadre pronte a riportarlo in Europa non mancano. Partendo dal Newcastle che sta lottando in Premier League per un piazzamento Champions: dovesse centrale, la proprietà potrebbe provare (o meglio riprovarci) a prendere Cristiano Ronaldo e questa volta, oltre all’aspetto economico, ci sarebbe anche il fascino della Champions a tentare il portoghese.

Fascino che non avrebbe il Chelsea, distaccato 10 punti dal quarto posto. Potter è sulla graticola e un suo addio potrebbe riaccendere la pista Blues per Ronaldo. Il club londinese è stato accostato a CR7 a lungo prima che firmasse con l’Al-Nassr ed è stato proprio Potter a bloccarne l’approdo. Con un ostacolo in meno, la pista potrebbe riaccendersi. Newcastle (e Champions) permettendo.