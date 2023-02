Inzaghi amareggiato: “Primo tempo insufficiente, non da Inter”

L’Inter si ferma ancora a Bologna. Ko fuori casa che condiziona la corsa dei nerazzurri. Il commento di Simone Inzaghi

È un Simone Inzaghi inevitabilmente amareggiato e rabbuiato quello che si è presentato nel post partita di Bologna-Inter per analizzare l’ultimo passo falso dei suoi. Ko ancora una volta in casa dei rossoblu rievocando i fantasmi dello scorso anno.

A ‘Sky Sport’ il tecnico interista ha evidenziato: “Abbiamo approcciato male. Primo tempo insufficiente, non da Inter. Abbiamo trovato una squadra in salute. Nella ripresa avevamo preso campo, abbiamo creato 2-3 situazioni molto importanti. Abbiamo preso gol nel nostro miglior momento, non si può prendere quel gol. Siamo arrabbiati, è vero che c’erano infortuni e stanchezza ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare di più, è già successo, dobbiamo essere più bravi ad approcciare in queste partite. Non si è vista la migliore Inter chiaramente”.

Inzaghi ha poi continuato: “Differenza tra casa e trasferta? E’ un dato significativo. Davanti al nostro pubblico abbiamo un ottimo cammino, in trasferta non è da Inter. Abbiamo analizzato e parlato con i ragazzi, è un problema di quest’anno. L’anno scorso andavamo meglio in trasferta. Abbiamo perso tutto il vantaggio sulle altre per la Champions, ora dobbiamo essere bravi a mantenere lo stesso passo in casa e migliorare in trasferta”.

Bologna-Inter, Inzaghi: “Dobbiamo fare di più”

Inzaghi ha quindi più o meno ribadito concetti simili anche nella sua analisi ai microfoni di ‘Dazn’: “La stanchezza c’è ma al di là di qualche cambio forzato le partite europee ti portano via tante energie. Ci siamo abituati, le facciamo da anni”.

Infine ha concluso: “A distanza di tre giorni dal Porto si doveva fare meglio sotto diversi aspetti. In trasferta dobbiamo fare di più con un cambio di marcia per mantenere il secondo posto. Non sono contento del primo tempo e lo analizzeremo insieme ai ragazzi e allo staff. Al di là delle altre partite noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, sapendo che dobbiamo fare di più e meglio”.