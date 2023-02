UFFICIALE, infortunio alla coscia: salta Juventus-Torino

Uno dei protagonisti annunciati del derby della Mole sarà costretto a saltare il match per un problema muscolare

Sarà una lunga 24esima giornata per il campionato di Serie A, aperta questo pomeriggio dalla capolista Napoli in trasferta contro l’Empoli, chiusa invece martedì sera dall’attesissimo derby della Mole tra Juventus e Torino. Un match che all’andata vide trionfare i bianconeri grazie alla rete liberatoria di Dusan Vlahovic.

La sfida dell’Allianz Stadium, però, dovrà fare a meno di uno dei possibili protagonisti del derby. Un titolarissimo, infatti, non sarà a disposizione della gara per un problema muscolare. Si tratta di Nikola Vlasic, giocatore indispensabile per Ivan Juric e tra i migliori in assoluto della stagione del Torino. Come annunciato dal club granata, gli ultimi esami strumentali hanno evidenziato un infortunio alla coscia.

Il trequartista croato, già in dubbio per la gara di martedì, ha ricevuto la brutta notizia dopo i test medici realizzati. Non sarà l’unica assenza per la formazione di Juric, la quale dovrà rinunciare anche a Ronaldo Viera e Pietro Pellegri. In dubbio, invece, la presenza di Samuele Ricci che questa mattina ha svolto una parte di allenamento insieme ai compagni. Fuori dai giochi David Zima e Valentino Lazaro, alle prese con infortuni ben più lunghi come tempistiche.

Juventus-Torino, infortunio UFFICIALE: Vlasic si perde il derby

Lo stop di Vlasic è chiaramente un durissimo colpo per Ivan Juric, che perde in avanti uno dei suoi uomini più pericolosi.

Questo il comunicato ufficiale dopo la seduta di allenamento odierna: “Terapie per Ronaldo Vieira (post lesione al tendine del bicipite femorale sinistro) e per Nikola Vlasic (distrazione mio fasciale del muscolo retto femorale della coscia destra). Seduta differenziata per Pietro Pellegri, mentre Samuele Ricci ha svolto una parte del lavoro odierno con la squadra”.

Per il Torino si tratta di uno scontro diretto a tutti gli effetti, visto che in classifica i granata si trovano solamente ad un punto di distanza sotto la Juventus. Anche se la stagione è ancora lunga, potrebbe comunque essere una delle ultime opportunità per cercare di aggiudicarsi un posto per la prossima Conference League.