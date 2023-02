Stagione da dimenticare: così il Napoli rischia di perdere Spalletti

Luciano Spalletti è l’artefice del Napoli che incanta in Italia ed in Europa: gli azzurri rischiano però di perderlo

Alzi la mano chi un anno fa, al termine di Empoli-Napoli poteva immaginare ciò che sta accadendo ora. Un ciclo finito, senatori con la valigia in mano e società decisa a tagliare in maniera drastica il monte ingaggi con un ringiovanimento importante della rosa.

Tutti fattori che facevano pensare ad una stagione difficile ed, infatti, in estate tanti tifosi partenopei erano insoddisfatti del lavoro della società. Critiche smentite dal campo perché la squadra azzurra sta letteralmente volando da inizio campionato, dando spettacolo in Italia e Europa. L’artefice di tutto questo è Luciano Spalletti che è riuscito a plasmare un gruppo nuovo e renderlo una squadra fin qui quasi imbattibile.

Il tecnico toscano è stato capace di ricavare il meglio da ognuno degli elementi della rosa, aiutato ovviamente dal lavoro di Giuntoli che gli ha fornito calciatori come Kvaratskhelia in grado di fare la differenza. Le abilità di Spalletti non sono certo passate inosservate ed allora in estate potrebbe anche esserci l’assalto da parte di una big europea.

Calciomercato Napoli, assalto a Spalletti: rischio Premier

Come scritto da ‘Calciomercatoweb.it’, il Liverpool potrebbe valutare anche il nome di Luciano Spalletti in caso di addio di Jurgen Klopp.

I ‘Reds’ sono protagonisti di una stagione deludente: con un piede e mezzo fuori dalla Champions, dopo il 2-5 subito all’Anfield Road dal Real Madrid, ottavi in campionati dove devono rincorrere il quarto posto. Una situazione che a fine anno potrebbe spingere la società a valutare un cambio in panchina con l’addio di Klopp. In quel caso, come riferisce anche Paolo Bargiggia su Twitter, la società inglese potrebbe puntare proprio Spalletti. Il tecnico toscano è legato al Napoli fino al termine della stagione ma la società azzurra ha un’opzione a suo favore e De Laurentiis ha tutta l’intenzione di sfruttarla, come raccontato da Calciomercato.it.

Resta da vedere se – dopo una stagione del genere – l’allenatore non voglia sedersi al tavolo delle trattative per strappare un ingaggio più elevato rispetto ai circa 2,7 milioni percepiti attualmente. Cifre che squadre estere, come il Liverpool, potrebbe facilmente ritoccare verso l’alto. L’idea è sul tavolo, ma per Napoli e Spalletti sembra ci sia ancora un pezzo di strada da percorrere insieme.