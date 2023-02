Ribaltone Pavard, cambia tutto: coinvolta anche l’Inter

Il futuro di Benjamin Pavard potrebbe cambiare rispetto alle previsioni: anche l’Inter ora ne è consapevole

Via, alla ricerca di nuove sensazioni e di un ingaggio importante. Per Benjamin Pavard il futuro potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco. In scadenza di contratto nel 2024, il rinnovo per il difensore francese non è ancora arrivato e senza in estate potrebbe esserci l’addio.

Un destino che sembrava segnato con tanti club pronti ad approfittarne. Il Barcellona su tutti, ma anche l’Inter che deve rinforzare una difesa che la prossima estate perderà Skriniar e potrebbe veder partire (sempre a parametro zero) anche de Vrij. Ai nerazzurri servono difensori di livello ed esperienza, tutte caratteristiche che calzano a pennello all’ex Stoccarda. Come raccontato da Calciomercato.it, però, vedere Pavard con la maglia dell’Inter il prossimo anno è molto difficile. A complicare la trattativa c’è la richiesta di ingaggio del calciatore, ma anche l’interesse di grandi club: oltre il Barcellona, anche la Premier League è interessata e per i nerazzurri competere con i club inglesi è complicato. Inoltre, le ultime notizie assottigliano ancora di più le speranze di Marotta e Ausilio.

Calciomercato Inter, si riapre pista rinnovo per Pavard

Per Benjamin Pavard, infatti, potrebbe esserci – un po’ a sorpresa – un rinnovo di contratto, anche considerando le ultime dichiarazioni del tecnico Nagelsmann.

L’allenatore del Bayern Monaco ha elogiato il difensore francese in conferenza stampa e spiegando che è contento di lui e che vorrebbe che il suo futuro fosse ancora in squadra. Una possibilità che sarà sondata nelle prossime settimane, prima che si entri nel vivo del calciomercato. Di certo, Pavard è sempre stato un elemento importante nella rosa del club bavarese, come dimostra il fatto che in stagione è stato quasi sempre schierato da titolare. Ventotto presenze con anche quattro gol e un assist sono un bottino ragguardevole e che invita a riflettere bene prima di una separazione estiva. Insomma, le possibilità di un prolungamento ci sono ancora, con l’Inter che è sempre più defilata.