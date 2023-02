Regalo Champions, che intreccio tra Dybala e Di Maria

I due attaccanti argentini destinati ad essere protagonisti in vista del prossimo mercato estivo

Reduci da due ottimi risultati ottenuti nell’ultima giornata di Europa League, Juventus e Roma sono legate sul mercato da un’indiscrezione proveniente dalla Spagna. I due club, dopo aver centrato l’accesso agli ottavi di finale, torneranno in campo martedì prossimo per i match della 24esima giornata di campionato.

Se i giallorossi se la dovranno vedere contro la Cremonese in trasferta, per i bianconeri sarà una partita particolarmente speciale quella dell’Allianz Stadium nel derby della Mole contro il Torino. Entrambe le formazioni stanno vivendo un buonissimo momento di forma, come dimostrato dall’ultimo turno europeo. La Roma, rimontando la sconfitta dell’andata, è riuscita ad annientare per 2-0 in casa il Salisburgo, mentre la Juventus ha asfaltato per 0-3 in Francia il Nantes.

Per quanto riguarda invece il mercato, per una delle due formazioni potrebbe arrivare presto una brutta notizia. Come riferito da ‘El gol digital’, il Betis starebbe pensando di mettere a segno un colpaccio in vista della prossima estate. Il club andaluso, reduce dal successo in trasferta contro l’Elche per 2-3, è rientrato in piena lotta per la Champions League avvicinandosi ulteriormente al quarto posto occupato dall’Atletico Madrid.

Calciomercato Juve e Roma, assalto del Betis: la scelta tra Di Maria e Dybala

Secondo queste ultime voci provenienti dalla Spagna, il Betis avrebbe dunque fissato una sorta di premio in caso di qualificazione Champions.

I ‘verdiblancos’ vorrebbero regalarsi un super colpo in caso di partecipazione alla massima competizione europea nella prossima stagione. A tal proposito, la dirigenza spagnola avrebbe fissato due grandi obiettivi dal campionato italiano: Angel Di Maria e Paulo Dybala. Il primo andrà in scadenza di contratto con la Juve il prossimo giugno, mentre sul secondo pesa una clausola rescissoria a cifre contenute per lasciare la Roma.

Il Betis avrebbe già pensato anche a come finanziare uno dei due colpi, puntando sulla possibile cessione di Fekir. Il fantasista francese, il cui cartellino viene quotato sui 30 milioni di euro, ha ricevuto di recente l’interesse di Arsenal e Newcastle in vista del mercato estivo.