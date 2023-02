La firma di Putin li rende entrambi russi: ora è UFFICIALE

Il presidente della Russia ha firmato il decreto che dona la cittadinanza russa a due calciatori: arriva il comunicato

Due nuovi calciatori con cittadinanza russa. La pratica è stata formalizzata dalla firma del presidente Vladimir Putin ed è stata ufficializzata dallo Zenit.

Come si legge nel comunicato pubblicato dalla società di San Pietroburgo: “Malcolm e Claudinho hanno ricevuto la cittadinanza russa”. Per i due calciatori, entrambi brasiliani, è stato emanato il decreto con la firma del presidente Putin. “Lo Zenit Football Club – si legge ancora nel comunicato – si congratula con Malcolm e Claudinho per il loro nuovo status”.

Il primo è allo Zenit dal 2019, arrivato dal Barcellona: per lui 98 presenze e 31 reti con la maglia della società russa. Due anni dopo è approdato in Russia, invece, Claudinho proveniente dal Bragantino: per lui le partite con lo Zenit sono 50 con 13 reti messe a segno. Entrambi non hanno mai indossato la maglia della Nazionale maggiore del Brasile.

Zenit, Malcom e Claudinho sono russi

Malcom e Claudinho quindi sono da oggi cittadini russi. Il 25enne di San Paolo a gennaio è stato al centro di voci di mercato che lo volevano nel mirino del Psg.

Un affare che sembrava possibile ma che alla fine è sfumato per il mancato accordo con lo Zenit sulla formula del trasferimento.