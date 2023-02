Follia Mario Rui, rosso e squalifica pesante: out nei due big match del Napoli

Follia Mario Rui nella ripresa di Empoli-Napoli: rosso e squalifica pesante per Spalletti. Il terzino salterà i due big contro Lazio e Atalanta

Continua a vincere e convincere il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra si conferma l’assoluta dominatrice del campionato e passa anche sul campo dell’Empoli con il gol del solito incontenibile Osimhen. Di Ismajli l’autorete che ha sbloccato la partita.

L’unica nota negativa per Spalletti riguarda Mario Rui: il terzino, infatti, ha lasciato il Napoli in dieci nel corso del secondo tempo. Il laterale portoghese si è reso protagonista di una vera e propria ingenuità. Dopo un contrasto con Caputo, il terzino sinistro azzurro è caduto a terra e rialzandosi ha rifilato un calcione nelle parti basse all’attaccante dell’Empoli.

L’arbitro, immediatamente richiamato al monitor dalla sala VAR, non ha dubbi e non esita ad estratte il cartellino rosso nei confronti del giocatore. Mario Rui rischia ora due giornate di squalifica per gioco violento. In questo caso, oltre alla Lazio, il terzino salterebbe anche il big match in programma tra due turni contro l’Atalanta di Gasperini.