DIRETTA Serie A, Empoli-Napoli: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Zanetti ed il Napoli di Spalletti in tempo reale

Il Napoli è di scena sul campo dell’Empoli nel primo anticipo del sabato che apre la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi molto diversi che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta.

Reduci dalla vittoria 2-0 in trasferta contro l’Eintracht Francorte che li proietta con un piede e mezzo ai quarti di finale di Champions League, i partenopei del grande ex Luciano Spalletti vanno a caccia dell’ottava vittoria di fila (di cui le ultime tre contro Spezia, Cremonese e Sassuolo senza subire gol) per continuare l’avvicinamento al terzo scudetto della loro storia. Dopo il pareggio nel derby contro la Fiorentina, ma privi degli squalificati Akpa Akpro e Bandinelli, i toscani di Paolo Zanetti invece sognano il colpaccio per centrare il primo successo del girone di ritorno e proseguire il cammino verso una salvezza tranquilla. All’andata la capolista si impose con il risultato di 2-0 grazie al rigore di Lozano ed al gol di Zielinski. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra Empoli e Napoli in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Empoli-Napoli

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Satriano, Piccoli. All. Zanetti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 62, Inter 47, Roma 44, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Torino 33, Juventus* 32, Bologna 32, Udinese 30, Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Hellas Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione