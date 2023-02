Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 24esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 24esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Un turno lungo, praticamente infinito, quello che avrà inizio sabato alle ore 18.00. La Serie A torna in campo, con la 24esima giornata, dopo le coppe europee

Si inizia con Empoli-Napoli e Lecce-Sassuolo. Poi la domenica subito Bologna-Inter alle ore 12.30 e Milan-Atalanta alle 20.45. Per archiviare la giornata non basterà aspettare lunedì, dove si giocheranno, Verona-Fiorentina e Lazio-Sampdoria ma bisognerà attendere martedì per Cremonese-Roma e Juve-Torino.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della 24esima giornata di Serie A

Empoli-Napoli sabato ore 18

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Fazzini; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TOP: Cambiaghi è in grande forma. Super Osimhen

FLOP: Fazzini può avere qualche problema

RISCHIATUTTO: Anguissa è a caccia di bonus pesanti



Lecce-Sassuolo sabato ore 20.45

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Ceccaroni, Gallo; Askildsen, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Banda

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami

TOP: Ceesay è in striscia. Bajrami sta crescendo

FLOP: Pinamonti non ci stuzzica

RISCHIATUTTO: Blin è una rivelazione



Bologna-Inter domenica ore 12.30

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Sosa, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku

TOP: Soriano si è finalmente sbloccato! Lukaku a caccia di continuità

FLOP: Dimarco è un po’ in riserva

RISCHIATUTTO: Brozovic è pronto a riprendersi tutto!

Salernitana-Monza domenica ore 15

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Vilhena, Bonazzoli; Piatek

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Donati, Rovella, Sensi, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna

TOP: Bonazzoli e Caprari, gli assi delle due squadre

FLOP: Coulibaly rischia il cartellino

RISCHIATUTTO: Caldirola può essere una bella sorpresa



Udinese-Spezia domenica ore 18

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Thauvin

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Ampadu, Bourabia, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov

TOP: Lovric è in buona forma. Ok Verde

FLOP: Nikolaou non sta vivendo un super momento

RISCHIATUTTO: Attenzione a Thauvin

MILAN-ATALANTA domenica ore 20:45

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.

TOP: Giroud-Hojlund, presente e futuro dei bonus! Ok Theo Hernandez e Lookman

FLOP: De Roon a rischio malus

RISCHIATUTTO: la prima volta per De Ketelaere

VERONA-FIORENTINA lunedì ore 18:30

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Lasagna.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Saponara.

TOP: Ngonge è ormai una certezza! Ci piacciono anche Doig Saponara

FLOP: Dodò continua a convincerci poco

RISCHIATUTTO: rilanciate l’ex Barak, anche se parte dalla panchina

LAZIO-SAMPDORIA lunedì ore 20:45

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

TOP: Immobile è tornato! Bene Luis Alberto e Zaccagni. Solo Djuricic tra i doriani

FLOP: Amione destinato ad andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: il gol di Vecino per stupire tutti

CREMONESE-ROMA martedì ore 18:30

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Meité, Pickel, Benassi, Valeri; Dessers, Okereke

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Belotti.

TOP: Dybala non si tocca. Da bonus anche El Shaarawy e Ibanez

FLOP: Ferrari andrà in affanno

RISCHIATUTTO: Okereke per il super gol di giornata

JUVENTUS-TORINO martedì ore 20:45

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda; Radonjic, Miranchuk; Sanabria.

TOP: Di Maria-Vlahovic per i bonus pesanti. Vojvoda si può schierare così come Miranchuk

FLOP: poca fiducia in Rodriguez

RISCHIATUTTO: Schuurs per un super voto insperato