Blitz e incontro con Maldini: nome inedito per il Milan

Milan a caccia di talenti per il proprio futuro. Stavolta si tratta di un giovane brasiliano, sulla scia di quanto accadeva una manciata di anni fa

Nel segno della continuità: è questa la missione che il Milan proverà a perseguire nelle prossime uscite ufficiali per riallacciare completamente il filo del discorso. I recenti successi con annesso cambio di modulo danno forza, ma lo scoglio Atalanta non sarà semplice.

Al contempo il club meneghino sta già lavorando anche sul futuro della rosa di Stefano Pioli, senza mai perdere l’abitudine di seguire giovani talenti in giro per il mondo da poter eventualmente coinvolgere nel progetto. Come una manciata d’anni fa, stavolta la società milanese ha rimesso gli occhi sul mercato sudamericano, con particolare focus al Brasile dove c’è un 19enne che potrebbe intrigare.

Calciomercato Milan, interesse rossonero per Marlon Gomes

Nel prossimo futuro del Milan, non è da escludere che possa esserci un nuovo talentino brasiliano. Un feeling di lunga data quello dei rossoneri con la terra verdeoro: da Kaka a Thiago Silva, passando per Cafù, Ronaldinho e tanti altri.

Stando a quanto riferito da ‘uol sport’ la promessa del Vasco da Gama, Marlon Gomes, è nella lista dei rinforzi del Milan. Il club italiano ha seguito da vicino le prestazioni del trequartista durante la vittoria della nazionale brasiliana nel Campionato Sudamericano Under 20 e ha anche tenuto un incontro, sempre in Colombia, per discutere della questione. Ancora nessuna offerta ufficiale ma l’intenzione rossonera è quella di provarci per l’estate. Gomes è sotto contratto fino al 2024 ed ha ricevuto una proposta di rinnovo. Il club di Rio ne detiene il 70% di diritti mentre il 30% rimanente appartiene al Nova Iguaçu.