Allegri sorride a metà, allenamento personalizzato: in dubbio per il derby

La Juventus si prepara al derby di martedì e Allegri ha buone notizie per Paul Pogba che ha lavorato in gruppo, ma un forfait è quasi scontato

Archiviata la felice parentesi europea e scoperto che il prossimo avversario in Europa League sarà il Friburgo, la Juventus può tornare a concentrarsi sul campionato. I bianconeri si preparano al derby contro il Torino in programma martedì sera.

Una sfida che Allegri spera di poter affrontare con tutti o quasi gli uomini a disposizione anche se quasi certamente non sarà così. La buona notizia, da questo punto di vista, è rappresentato sicuramente da Paul Pogba anche anche oggi ha lavorato con il gruppo. Per il centrocampista francese si va verso una convocazione per il derby. Dove, al contrario, potrebbe non esserci Federico Chiesa. L’esterno bianconero ha effettuato soltanto il riscaldamento con i compagni poi si è dedicato a lavoro personalizzato tra palestra e campo. Fuori sia contro lo Spezia che giovedì contro il Nantes, la sua ultima apparizione in campo risale allo scorso 12 febbraio, nella gara contro la Fiorentina. Le sensazioni a tre giorni dal match sono comunque improntate all’ottimismo, almeno dal punto di vista della convocazione. Difficile però vederlo in campo dal primo minuto: per lui al massimo ci sarà un posto in panchina.

Juventus-Torino, da Pogba a Chiesa: le scelte di Allegri

Con ancora tre giorni da trascorrere per arrivare al derby, Allegri ha tempo a disposizione per sciogliere i dubbi di formazione.

Detto di Pogba e Chiesa, entrambi possibili convocati ma non impiegati dal primo minuto, nell’undici iniziale non dovrebbe esserci il tridente con la coppia di attacco formata da Vlahovic e Di Maria. A centrocampo ci sarà Paredes vista la squalifica di Locatelli, mentre per un altro ballottaggio è sulla fascia destra dove Cuadrado è al momento favorito su De Sciglio.