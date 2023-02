Rimpianto Inter: la rivelazione in conferenza di Spalletti

Il tecnico del Napoli ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia del match contro l’Empoli di domani

E’ giornata di vigilia per il Napoli di Luciano Spalletti. Il cammino degli azzurri non conosce e sosta e dopo il successo contro l’Eintracht Francoforte, in Champions League, si torna in Serie A.

Domani Osimhen e compagni saranno impegnati al Castellani di Empoli: l’obiettivo chiaramente sarà quello della vittoria, per avvicinarsi sempre di più allo Scudetto. Per la conquista del tricolore sembra davvero solo questione di tempo.

I quindici punti di vantaggio sulla seconda fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi del Napoli ma Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia: “Dobbiamo mettere un cartello con scritto partita dopo partita – afferma in conferenza stampa il tecnico del Napoli -. C’è chi vuole comprare pasticcini e spumante, da noi se non è il compleanno di qualcuno stiamo a lavorare in maniera seria e senza distrazioni. È proprio la partita di Empoli che lo scorso anno ci ha distrutto un anno intero di lavoro. Fu una partita brutta, potevamo andare sul 3-0 e alla fine l’abbiamo persa…”.

Il ritorno di Champions League è davvero lontano. Si tornerà in campo contro i tedeschi solamente il prossimo 15 marzo. Senza un turno infrasettimanale è così molto probabile che Spalletti decida di non affidarsi ad alcun turnover. Chi aveva ipotizzato una partita di riposo per Osimhen potrebbe, dunque, rimanere deluso: “Abbiamo dei preparatori molto bravi, sanno benissimo indicarmi il carico muscolare che dobbiamo fare negli allenamenti successivi. Noi lavoriamo in modo da non aggiungere fatica su fatica. Stanno tutti bene e poi è chiaro che cerchiamo di scegliere il meglio possibile. Ho molti dubbi per la qualità dei calciatori che ho in rosa”.

Empoli-Napoli, uno sguardo al mercato: tra passato e futuro

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa svela un retroscena su Lobotka. Il tecnico lo avrebbe potuto allenare già ai tempi dell’Inter:

“Mi ricordo che pensammo di aggiungere un giocatore ma non potevamo spendere quei soldi per Lobotka e quando sono arrivato a Napoli sapevo benissimo chi fosse”.

Guardando al futuro, Spalletti individua tre calciatori dell’Empoli pronti al salto di qualità – “Hanno calciatori fortissimi come Vicario, Parisi e Baldanzi. Il prossimo anno questi giocatori che li ritroveremo nelle grandi squadre a confrontarsi con l’alta classifica”.