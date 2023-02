Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 24 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 24 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Tutte le apertura odierne sono dedicate ad Angel Di Maria e alla sua strepitosa serata a Nantes. Il Fideo ha trascinato la Juventus realizzando addirittura una tripletta, il primo gol è un vero e proprio capolavoro. “Ave Di Maria” titola ‘La Gazzetta dello Sport‘: Allegri si aggrappa alla classe dell’argentino, in un match in cui ha rinunciato dal primo minuto a Dusan Vlahovic. Un’esclusione passata in secondo piano solo grazie alla clamorosa prestazione dell’ex PSG. I bianconeri torneranno in campo martedì nel Derby dalla Mole contro il Torino.

Anche la prima pagine del ‘Corriere dello Sport‘ è per la Juventus e Di Maria, ma non solo. En-plein delle italiane in Europa e Conference League, con la qualificazione di Roma, Lazio e Fiorentina in attesa di Napoli, Milan e Inter in Champions. La Serie A sogna il sette su sette dopo le gare di andata della massima competizione europea.

Infine, anche su ‘Tuttosport’ l’apertura è dedicata al Fideo e alla reazione di Massimiliano Allegri dopo il primo gol. Un capolavoro da fuori col suo magico sinistro dopo appena 5 minuti di gioco. I bianconeri hanno travolto il Nantes nel decisivo match degli spareggi di Europa League. Verso il Derby, intanto, si ferma anche Ilic in casa Torino.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 24 febbraio 2023

Uno sguardo anche ai principali quotidiani sportivi esteri di oggi.

I quotidiani sportivi spagnolo aprono con l’eliminazione del Barcellona in casa del Manchester United. In particolare, ‘AS‘ titola con “fracaso”: dopo l’addio alla Champions, i blaugrana capolista in Liga vengono eliminati anche dall’Europa League. ‘L’Equipe‘, invece, si focalizza sul naufragio delle squadre francesi in Europa League. Non solo il Nantes eliminato per mano della Juventus.