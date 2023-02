Polveriera Psg: scontro in allenamento con Messi

Alta tensione in casa Paris Saint-Germain, già a rischio eliminazione dalla Champions dopo la sconfitta casalinga col Bayern nel match d’andata degli ottavi

Ormai è una consuetudine la crisi del Paris Saint-Germain a inizio anno, in prossimità della fase clou della stagione. Anche stavolta, la crisi scoppia o forse nasce in concomitanza con la fase ad eliminazione diretta della Champions League. I francesi di Galtier, manco a dirlo più che traballante, sono già a rischio eliminazione vista la sconfitta in casa per 1-0 contro il Bayern Monaco.

Come scrive ‘L’Equipe’, nello spogliatoio dei parigini la tensione è piuttosto alta. Ci sono spaccature, le solite praticamente da sempre, con gruppi cosiddetti ‘di potere’ – lo è soprattutto quello composto da Messi, Neymar e altri sudamericani – che hanno la meglio su altri. In particolare sui nuovi. Vedi Vitinha, arrivato dal Porto in estate.

Stando a ‘L’Equipe’, nelle ultime settimane il 23enne di Santo Tirso è stato nel mirino dell’affiatato due composto – per l’appunto – da Neymar e Messi. Con il primo ha avuto uno ‘scontro’ durante la gara col Monaco, col secondo l’acceso diverbio è avvenuto dopo un contatto energico in allenamento.