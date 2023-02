Gol-non gol di Cabral, presa di posizione UFFICIALE della Uefa

Quanto accaduto in Fiorentina-Braga per il gol-non gol di Cabral non è passato inosservato: la Uefa ha preso posizione in maniera ufficiale

Prima l’esultanza, quindi l’incredulità. Fiorentina-Braga ha vissuto momenti decisamente particolari ad inizio del secondo tempo.

La conclusione di Cabral per la goal line technology aveva varcato la linea di porta completamente, mentre l’arbitro alla Var ha deciso per revocare la rete. Una scelta che ha fatto discutere, anche se il risultato finale del match – con la qualificazione per la Fiorentina ormai archiviata – ha impedito che il caso si ingrandisse. Questo però non significa che tutto sia filato liscio al ‘Franchi’ ed, infatti, anche la Uefa ha deciso di prendere posizione. Così, in una dichiarazione riportate da ‘ansa.it’, la Federcalcio europea ha spiegato come vuole procedere per capire ciò che realmente è accaduto in campo. La Uefa spiega che, dopo che la goal line technology ha segnalato il gol di Cabral, l’arbitro e gli ufficiali di gara video, in maniera conforme al regolamento, hanno voluto verificare se realmente il pallone avesse superato in maniera completa la linea di porta.

Fiorentina-Braga, cosa ha deciso la Uefa

Le immagini a disposizione hanno spinto il direttore di gara a revocare la rete di Cabral. Ora – spiega la nota – “la Uefa è in contatto con il fornitore di tecnologia per verificare tutti i dati che sono stati raccolti durante la partita”.

Di certo non è la prima volta che si verifica una discrepanza tra lo strumento per verificare il gol-non gol e la decisione arbitrale. Un esempio di questo tipo arriva dalla Premier League, anno 2020: la sfida tra Aston Villa e Sheffield termina 0-0 ma agli ospiti la goal line technology non assegna una rete. Al termine del match, la società che gestisce lo strumento si scusa e spiega che nell’occasione tutte le telecamere impiegate per valutare se la palla supera o meno la linea di porta erano impallate. Un caso fortuito diverso da quanto accaduto a Firenze: un episodio sul quale la Uefa ora vuole fare chiarezza.