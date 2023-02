Di Maria-Inter in diretta: “Mi sembra un’indiziata”

L’esterno argentino ha finalmente raggiunto uno stato di forma strepitoso e sta trascinando la Juventus tra campionato e coppa

E’ stata con molta probabilità la miglior prestazione di Angel Di Maria, quella messa in campo ieri sera nella gara dei playoff di Europa League contro il Nantes. La tripletta realizzata dal ‘Fideo’ certifica che Massimiliano Allegri ha ritrovato a tutti gli effetti la smisurata qualità dell’argentino.

Chi a sorpresa non ha preso parte al match dal primo minuto, invece, è Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è entrato in campo solamente nella ripresa al 64′, probabilmente per motivi precauzionali dopo il lungo periodo di assenza a causa della pubalgia sofferta. Un problema fisico che sembra essere superato, ma che induce i medici bianconeri alla massima cautela. Ma come spiegato Lodovico Spinosi nella diretta di oggi su Calciomercato.it in onda su TV Play, difficilmente Allegri rinuncerà all’ex Fiorentina nel derby della mole di martedì sera.

Queste le parole dell’agente: “Ricordiamoci che la pubalgia comunque è un qualcosa che come viene può andare via da un momento all’altro, ma stressare troppo quel punto con partite ravvicinate non aiuto. Penso ci sia stato un ragionamento di quel tipo. Kean stava facendo bene, il Nantes si è rivelato sì un osso duro, ma non ai livelli della Juventus. Sono convinto che Vlahovic sarà al centro dell’attacco nel derby, poi basta vedere i suoi numeri, ogni partita lui fa gol, sta anche cercando di recuperare la forma. Secondo me è un non problema”.

Calciomercato Inter, l’annuncio si Di Maria: “E’ un’ipotesi”

Spinosi ha poi commentato le voci su un possibile addio a fine stagione dalla Juventus di Angel Di Maria, dinnanzi alla scadenza di contratto fissata per giugno.

In attesa di scoprire se rinnoverà o meno il suo accordo con il club bianconero, il noto agente non ha escluso totalmente la possibilità di un approdo a costo zero ad una formazione dalla fortissima tradizione argentina come l’Inter: “No, non so quale club italiano sia su Di Maria, ma sono facilmente individuabili, poche squadre sono in grado di pagare l’ingaggio di Di Maria. L’Inter mi sembra un’indiziata, ma è un’ipotesi”.