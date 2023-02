Bye bye Milan: preferisce raggiungere Ronaldo

Paolo Maldini a caccia di rinforzi offensivi per il prossimo anno: uno dei nomi, su cui ci sarebbero anche Roma e Juve, va verso i soldi arabi

Il Milan si sta riprendendo. Almeno questo dicono i tre 1-0 consecutivi conquistati dai rossoneri tra campionato e Champions League. Dopo l’emorragia di risultati e di gol subiti, la squadra di Pioli almeno è riuscita a mettere una pezza tornando in corsa in Serie A e cominciando a mettere la freccia sugli Spurs. C’è ancora tutta la stagione, è vero, con il ritorno a Londra, ma il peggio per il momento sembra passato.

L’allenatore del Milan ha cambiato in corsa, ha fatto esperimenti e alla fine è arrivato a un equilibrio con il 3-5-2. Certo, le lacune restano e in vista del mercato estivo alcuni ruoli avranno parecchia necessità di essere rinforzati. Il centrocampo avrà bisogno di alternative affidabili a Tonali e Bennacer, soprattutto con caratteristiche simili. L’assenza di Kessie, in questo senso, si è fatta sentire. Al tempo stesso sulla trequarti con il futuro di Brahim Diaz ancora da decifrare, così come quello in attacco. Origi non ha convinto, Giroud dovrebbe rinnovare ma la carta d’identità impone nuovi investimenti. Così come sugli esterni, bassi ma anche alti. Saelemaekers e Messias non garantiscono cambio di passo e di qualità, per cui andrà data la caccia a un altro nome. E in Spagna ne è spuntato un altro, che gioca in Inghilterra.

Calciomercato Milan, si pensa a Zaha: ostacolo Cristiano Ronaldo

In particolare, ‘Diario Gol’ riporta di una pista che conduce a Wilfried Zaha. Si tratta di un esterno offensivo tra i migliori degli ultimi anni in Premier, che da tempo trascina il Crystal Palace con assist e gol. È un classe ’92, ma soprattutto è in scadenza di contratto e con tutta probabilità lascerà il suo club dopo 8 anni a parametro zero. Per lui è probabilmente una delle ultime occasioni, se non l’ultima, di strattare un buon contratto in una squadra che lotta per traguardi importanti.

Per il portale spagnolo, Zaha è finito sul radar del Barcellona, ma anche il Milan lo avrebbe individuato come possibile rinforzo sul mercato estivo. Quest’anno l’ivoriano ha giocato 19 partite segnando 6 gol, non male per un esterno, che può giocare sia a destra che a sinistra ma anche come seconda punta. Sull’ex Manchester United, però, la concorrenza è molto alta e – sempre secondo il media iberico – conta anche su Arsenal, Roma, Juventus, Chelsea, Tottenham. E anche Al-Nassr. A tal proposito, in Inghilterra il ‘Daily Mail’ riporta che lo stesso Zaha starebbe considerando proprio di trasferirsi in Arabia Saudita per giocare con Cristiano Ronaldo. Ma soprattutto, è chiaro, essere ricoperto d’oro. In quel caso i club europei, a maggior ragione italiani, non potrebbero competere.