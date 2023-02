Non vuole più Vlahovic, il motivo lascia senza parole

Il futuro di Dusan Vlahovic tiene banco in casa Juventus, siamo all’addio definitivo: decisione con un preciso motivo

Nella stagione difficile, sotto tutti i punti di vista, della Juventus, riflessioni aperte su Dusan Vlahovic e sul suo futuro. I bianconeri, poco più di un anno fa, hanno messo sul piatto un corposo investimento per acquistarlo dalla Fiorentina, anche se i numeri fin qui non hanno corrisposto pienamente alle aspettative.

19 reti in 43 presenze totali non è uno score magrissimo, ma certo un po’ distante da quello che aveva lasciato intravedere in maglia viola. Quest’anno stanno pesando anche condizioni fisiche non perfette, a condizionarlo, che lo hanno tenuto fuori, a cavallo della pausa, per diverse gare. Il serbo ha comunque ritrovato il gol di recente, tra la doppietta alla Salernitana e la rete nell’andata di Europa League con il Nantes, ma non è ancora al top. La Juventus spera di ritrovarlo presto al meglio, ma non sa se nella prossima stagione lo avrà ancora a disposizione. Molto passerà, inevitabilmente, dal destino del club relativamente alle decisioni della giustizia sportiva, italiana ed europea. Una Juventus costretta a rimanere fuori dalle competizioni continentali difficilmente potrebbe pensare di trattenerlo, puntando a monetizzare dalla sua cessione per dare respiro alle casse. E le pretendenti di certo non mancano per il numero 9 bianconero, anzi.

Calciomercato Juventus, ‘assist’ per il futuro di Vlahovic: il Real Madrid si chiama fuori, ecco perché

Una di queste, però, sembra tirarsi fuori dalla corsa. E’ il Real Madrid, che stando a quanto riportato dal ‘El Gol Digital’, non sarebbe interessato all’acquisto del centravanti serbo.

La testata iberica riferisce anche che a gennaio, con lo stesso Vlahovic a proporsi alla ‘casa Blanca’, visti i suoi dubbi sul futuro della Juventus, sarebbe arrivato uno stop addirittura da Florentino Perez in persona, nonostante intorno a lui molti personaggi influenti del club ritenessero l’operazione fattibile. Il numero uno delle ‘Merengues’ sarebbe rimasto scottato dal precedente riguardante Luka Jovic. Non tanto per un fatto di nazionalità coincidente tra i due, quanto per non voler ripetere l’errore di puntare troppo su un giocatore che aveva palesato un rendimento di altissimo profilo per una sola stagione.