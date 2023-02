Annuncio UFFICIALE, firma gratis dopo la rescissione

L’esperto difensore si era svincolato la scorsa settimana ed ha subito trovato un nuovo accordo

Dopo aver chiuso appena sei giorni fa l’esperienza iniziata la scorsa estate con la maglia dell’Olympiacos, Marcelo non ha perso tempo ed ha già trovato un nuovo accordo. Il terzino brasiliano ha infatti deciso di tornare in patria ed ha siglato un contratto ufficiale con il Fluminense, come annunciato sui social del club.

Per l’ex terzino del Real Madrid si tratta della chiusura perfetta di un cerchio, iniziato proprio nelle giovanili del Fluminense prima di intraprendere una lunghissima carriera costellata di successi in Europa. Con i ‘blancos’, infatti, Marcelo negli anni trascorsi in Spagna è riuscito a vincere 5 Champions League, 4 Mondiali per Club, 6 Liga, 3 Supercoppe europee, 2 cope del Rey e 5 Supercoppe di Spagna. Un palmares che il brasiliano spera di poter arricchire ancora una volta in questa sua nuova avventura che potrebbe scandire l’avvicinamento all’addio dal mondo del calcio.