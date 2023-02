Spezia, UFFICIALE: scelto il nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Luca Gotti e l’interregno di Lorieri, lo Spezia si affida a un nuovo allenatore: il comunicato dei liguri

Lo Spezia riparte da un nuovo allenatore. La squadra ligure, quartultima in classifica in campionato, la scorsa settimana aveva esonerato Luca Gotti e per la partita contro la Juventus di domenica aveva affidato la squadra a Lorieri.

Adesso, a guidare la compagine spezzina ci sarà Leonardo Semplici. E’ di poco fa l’annuncio del club, che comunica che il tecnico ha firmato un contratto fino a giugno, con prolungamento automatico fino al 2025 in caso di raggiungimento della salvezza. Lo Spezia ha 19 punti in classifica, soltanto due in più del Verona terzultimo. Per Semplici, subito un debutto delicato domenica prossima alle ore 18 in casa dell’Udinese.