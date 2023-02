“Rinnovo a dieci milioni”: Di Maria è uno spettacolo, decisione già presa

Di Maria regala spettacolo in Nantes-Juventus con due reti, rigore ed espulsione procurate: per l’argentino rinnovo faraonico

E’ un Angel Di Maria spettacolare. L’argentino ha preso per mano la Juventus in quella che Allegri ha definito una finale: due gol, rigore ed espulsione procurati per il fideo che impiega giusto venti minuti per archiviare la pratica Nantes.

I bianconeri hanno in pugno la qualificazione per gli ottavi di finale di Europa League e il merito è tutto dell’argentino ex Psg. Prima la rete capolavoro per sbloccare il match e mettere la gara in discesa per la Juventus. Quindi un’altra magia con una serpentina dentro l’area di rigore con i difensori francesi che vengono saltati come birilli. L’unica possibilità di evitare il secondo gol per Pallois è fermare il tiro di Di Maria con la mano con l’arbitro che fischia rigore ed espulsione. Dal dischetto fa ancora l’argentino e arriva il raddoppio con il portiere spiazzato.

Nantes-Juventus, Di Maria show: rinnovo immediato

Con una prestazione di questo livello, impossibile non esaltarsi per Angel Di Maria e non rammaricarsi per la prima parte di stagione, quando troppi infortuni gli hanno impedito di dare il suo apporto alla causa bianconera.

Il dubbio è quel che poteva essere con il fideo in campo anche ad inizio campionato e non è stato. Ora però a Torino si godono un calciatore spettacolare, anche se in scadenza di contratto. Ed allora ecco che sui social non c’è altra richiesta che quella di prolungargli subito il contratto. Il rinnovo è la parola più gettonata su Twitter a fianco del nome dell’argentino. “Rinnovatelo nell’intervallo” invoca un utente e tifoso bianconero, mentre un altro invita la società a non badare a spese pur di vedere Di Maria ancora con la maglia della Juventus il prossimo anno: “Rinnovatelo a dieci milioni”.

Una invocazione condivisa da molti sostenitori bianconeri con una utente che è pronta anche a cucirsi addosso la maglia della Juventus, ovviamente numero 22 e con il nome Di Maria sulle spalle: tutti innamorati del fideo.

Ecco alcuni tweet su Di Maria:

Peccato che il prox anno uno così ce lo possiamo solo sognare 😩😩🤦‍♂️ #DiMaria #NantesJuventus — Mamozio (@Mamoziocag8) February 23, 2023

Rinnovare ORA #DiMaria #NantesJuve

Però x alcuni capiscer era in vacanza a Torino — BiaJuve91 (@BiaGobbo91) February 23, 2023