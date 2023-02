“La Juve ha segnato pure a Roma”: Spinazzola e Dybala, i bianconeri hanno un rimpianto

Spinazzola e Dybala grandi protagonisti in Roma-Salisburgo e c’è chi alla Juventus li rimpiange

La Roma ha impiegato meno di un tempo per ribaltare l’1-0 in favore del Salisburgo maturato all’andata. I giallorossi hanno chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Belotti e Dybala.

Protagonista in entrambi le azioni è stato un ritrovato Spinazzola, tornato ai livelli pre-infortunio. All’Olimpico si è rivisto il terzino capace di incantare durante l’Europeo vinto dalla Nazionale nel 2021. L’esterno, ex Juventus, ha corso su e giù sulla fascia sinistra, servendo preziosi assist, trasformati in gol dai suoi compagni. Una prestazione sottolineata con grandi complimenti sui social con i tifosi giallorossi che si spellano le mani per applaudire le giocate del calciatore. Calciatori giallorossi ma non solo perché anche i tifosi della Juventus hanno sottolineato la prova di Spinazzola e anche di Paulo Dybala.

Spinazzola e Dybala lanciano la Roma contro il Salisburgo

Per alcuni dei sostenitori dei bianconeri, Spinazzola e Dybala rappresentano dei rimpianti per la Juventus, soprattutto se sono quelli visti questa sera. Ecco allora che c’è chi li tira in ballo sotto un tweet della stessa società bianconera, spiegando che anche a Roma ha segnato la Juventus con Spinazzola e Dybala.

Un altro ha invece sottolineato come il secondo gol della Roma sia stato tutto bianconero, domandandosi: “Rimpianto Juve?” Non ne hanno i tifosi giallorossi che invece si godono la vittoria in Europa League e soprattutto le prestazioni super sfoderate da un rinato Spinazzola e da un Dybala sempre più decisivo con la Roma.

Ecco alcuni tweet su Spinazzola e Dybala:

#RomaSalisburgo #Spinazzola ha una serata delle sue in coppa che conosciamo bene, quando è così è devastante… ho un po di nostalgia (di #Dybala per niente) — IAN L'URAGANO® (@DIABOLIK_7) February 23, 2023

per tutti noi che lo abbiamo aspettato, convinti che a 28 anni non può finire la carriera del più forte terzino in circolazione: oggi è la sua serata e anche un po' la nostra#spinazzola pic.twitter.com/HXQTRAQc1D — clarissa insolia (@avvclarinsolia) February 23, 2023

Palla a #spinazzola e s'abbracciamo ….. Immenso . Ecco chi è mancato veramente in nazionale non quella mezza sega di immobile che segna solo su rigore . #romasalisburgo #EuropaLeague — AntoniettaVaDaKEDAVRA (@im_Anto_asr) February 23, 2023

L'azione del 2-0 della #Roma è tutta ex #Juventus con assist di #Spinazzola e goal di #Dybala. Rimpianto per la Juventus? — Henri (@Henri_Katuci) February 23, 2023

L’esterno mancino più forte al mondo

Ti voglio bene treno Spina 💛❤️#spinazzola #romasalisburgo pic.twitter.com/wi7aMbwk0B — Greta OREFICE (@gretaoref16) February 23, 2023