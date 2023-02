DIRETTA Europa League, Roma-Salisburgo 0-0 | Subito tensione LIVE

Dopo la Juventus, è tempo di scendere in campo anche per la Roma per il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League

Dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Verona, decisiva la rete di Ola Solbakken all’esordio dal primo minuto, la Roma scende nuovamente in campo per affrontare il Salisburgo nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League.

I giallorossi, guidati in panchina dall’allenatore José Mourinho, hanno bisogno di ribaltare il risultato dell’andata, 1-0 con gol di Nicolas Capaldo nel finale di gara, per conquistare il passaggio del turno e approdare agli ottavi di finale di Europa League. Ma non sarà facile contro gli austriaci del giovanissimo tecnico, 34 anni, Matthias Jaissle. Reduce da cinque vittorie consecutive, l’ultima lontano dalle mura amiche contro il Tirol per 3-1, la squadra targata Red Bull è in vetta alla classifica della Bundesliga con 45 punti, sei lunghezze di vantaggio sullo Sturm Graz secondo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-SALISBURGO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Belotti. All. Mourinho

SALISBURGO (4-3-1-2): KKohn; Dedic, Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. All. Jaissle

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia)