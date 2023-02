Problema muscolare, è UFFICIALE: derby a rischio

Brutte notizie in vista del derby di sabato: infortunio muscolare e niente allenamento, la stracittadina è lontana

Giornate di coppe ma con il campionato che preme alle porte. La tre giorni europea chiuderà domani e porterà con sé alcuni verdetti.

Non in Champions League, dove si sono giocati soltanto le andate degli ottavi di finale. Europa League e Conference League daranno però i loro verdetti e decreteranno le squadre che accederanno agli ottavi di finale.

Poi sarà tempo di tornare alla realtà dei rispettivi campionati con un weekend che si preannuncia molto interessante. Sia in Italia che all’estero si preannuncia una giornata molto ricca di partite importanti. In Serie A la scena sarà presa dal derby della Mole tra Juventus e Torino, con due squadre che arrivano da momenti profondamente diversi ma sono vicine in classifica come mai accaduto negli ultimi anni, a causa della penalizzazione dei bianconeri. Nella Liga, invece, c’è un altro derby a caratterizzare il fine settimana: quello tra Real e Atletico Madrid. Una stracittadina che potrebbe non vedere in campo uno dei protagonisti.

Real-Atletico, niente derby per De Paul

Infortunatosi nel match contro l’Athletic Bilbao, Rodrigo De Paul difficilmente potrà essere della partita sabato pomeriggio. Il centrocampista argentino ha riportato un problema muscolare alla coscia, confermato dagli accertamenti cui si è sottoposto quest’oggi.

L’ex Udinese inizierà da subito la fisioterapia ma difficilmente riuscirà a recuperare in pochi giorni per il derby del Bernabeu. Simeone dovrà quindi fare a meno di lui in un match fondamentale per la corsa ad un piazzamento Champions dei Colchoneros. La squadra è attualmente quarta in classifica con quattro punti di distacco dal Betis quinto.