Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 febbraio

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

I quotidiani sportivi italiani celebrano la grande notte del Napoli, che conferma il dominio totale che sta esprimendo in campionato anche in Europa: “StraNapoli” e “Osimhen show, tutti avvisati“, per la ‘Gazzetta dello Sport’, dopo il 2-0 in casa dell’Eintracht Francoforte in Champions League. “Inter, adesso tu!” è la presentazione della sfida di stasera dei nerazzurri contro il Porto.

Il ‘Corriere dello Sport’ usa il termine “Galattici” per definire gli azzurri di Spalletti, che con un piede sono ai quarti di finale, traguardo che sarebbe storico. Il quotidiano ospita poi l’intervista a Rummenigge, che va all’attacco: “Barcellona e Juve? Sono cose mai viste“.

‘Tuttosport’ concentra il suo titolo principale sul doppio fronte della Juventus: “Juve all’attacco“. Allegri prepara una formazione offensiva per la gara con il Nantes in Europa League, i tifosi contestano le dichiarazioni di uno dei giudici della Corte Federale che ha penalizzato i bianconeri. In alto: “Fate attenzione alla Superlega“, con gli sviluppi importanti della lotta tra fondi arabi e statunitensi. Il Napoli celebrato con: “Napoli, la grande bellezza“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 22 febbraio 2023

All’estero, tiene banco l’altra gara di ieri della serata di Champions. Ad Anfield, il Real Madrid infligge una lezione storica al Liverpool, passando per 5-2: “Noche de Brujos“, ‘notte degli stregoni’, per ‘Marca’, quotidiano iberico.

Nell’ottica britannica, per i ‘Reds’ si tratta di una umiliazione senza precedenti: “Ripped to shreds“, ‘ridotti a brandelli’, è il titolo del ‘Daily Express’ rivolto alla squadra di Klopp, cui non basta il doppio vantaggio iniziale prima del ribaltone totale.