“Una figuraccia”: si accende il clima per Nantes-Juve

Vigilia di Europa League per la Juventus, domani sfida contro il Nantes e dalla Francia accendono il clima: “Una figuraccia”

La sfida è lanciata: il Nantes non vuole fare la parte della vittima sacrificale contro la Juventus nei playoff di Europa League.

Alla vigilia del ritorno (si parte dall’1-1 dell’andata) il tecnico Kombouaré mostra tutta la sua voglia di impresa in conferenza stampa. L’allenatore non nasconde le difficoltà, ma vuole giocarsela fino alla fine: “Vincere contro la Juve sarà difficilissimo. Siamo motivati e vogliamo dare tutto per i tifosi: abbiamo voglia di fare qualcosa di mai visto qui a Nantes“. Una voglia che si scontra comunque con la forza dei bianconeri: “Conosciamo la Juve, sono una squadra forte con Allegri che è tra i migliori allenatori al mondo. All’andata sono stati aggressivi ma noi abbiamo difeso bene”.

Difeso bene anche su Di Maria, definito il migliore in campo nella gara di una settimana fa da Kombouaré. Il tecnico aggiunge: “Non è nostra abitudine giocare contro squadra abituate a stare in Champions come la Juve. Per loro è la prima volta negli ultimi anni che sono eliminati ai gironi. Vincendo, possiamo diventare delle leggende del nostro club”.

Nantes-Juve, Kombouaré accende la vigilia

Alla vigilia di Nantes-Juventus, Kombouaré accende il clima nella conferenza stampa pre-match: “Per loro perdere sarebbe una figuraccia, noi invece potremo comunque giocare ai quarti di coppa di Francia contro il Lens”.

Per concludere le sue dichiarazioni, l’allenatore del club transalpino commenta la presenza del ct francese Didier Deschamps per il match: “La vera domanda è se sarà qui come ex giocatore di Juve, ex del Nantes o come allenatore della Nazionale. Spero che tifi un po’ di più per noi”.