Pioli ritrova il sorriso: come stanno Maignan e Florenzi

Stefano Pioli ha finalmente ricevuto delle ottime notizie dall’infermeria. Ecco le condizioni di Mike Maignan e Alessandro Florenzi dopo gli infortuni

Il Milan non ha attraversato affatto un momento facile in campionato e con le sconfitte pesanti in Supercoppa italiana e in Coppa Italia.

Nelle ultime settimane, però, Stefano Pioli è riuscito a mischiare le carte e a dare un assetto più solido, anche se spesso criticato, alla sua squadra optando per una difesa a tre più chiusa e meno propositiva, ma forse più adatta al momento. Insomma, il tecnico ha sistemato diverse cose sul campo e ora si attende finalmente delle novità importanti dall’infermeria ed è quello che sta succedendo. Infatti, dopo i lunghissimi stop e i problemi fisici patiti, Mike Maignan e Alessandro Florenzi si avvicinano ad ampi passi al rientro.

Maignan e Florenzi si sono allenati interamente con il gruppo

Il Milan ora deve guardare oltre e, in particolare, ai prossimi impegni in campionato e a quello in Champions League contro il Tottenham.

Proprio quella contro gli Spurs è la sfida cerchiata in rosso nella mente di Pioli e del suo staff per il recupero di Maignan e Florenzi. In particolare il portiere che è un titolarissimo di questa squadra ed è stato grande interprete della rincorsa scudetto dello scorso anno. La notizia è che entrambi i calciatori oggi si sono interamente allenati in gruppo e, quindi, il loro ritorno in campo non è utopia. Poi la scelta finale sarà di Pioli, ma i due potrebbero essere almeno convocati per la partita di Londra. E non sarebbe affatto un particolare.