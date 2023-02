La Juve agli arabi, c’è già la data: annuncio bomba sulla cessione

La Juve ad un consorzio arabo, c’è già la data del possibile passaggio di proprietà: il clamoroso annuncio sulla cessione

Sono giorni decisivi per la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata giovedì a Nantes nel ritorno degli spareggi di Europa League.

I bianconeri si giocheranno una grossa fetta della stagione, l’obiettivo è quello di proseguire il cammino europeo e la rincorsa alla prossima Champions League. Dal campo alle vicende societarie ed extra-campo, sono i mesi più delicati per la Juventus e nelle ultime ore si è tornato a parlare anche della possibile cessione da parte di Exor. Luca Momblano, a ‘QSVS’ su ‘Telelombardia’, ha annunciato: “L’altra notizia è l’assalto della Juventus da parte di un consorzio, almeno di un consorzio arabo. C’è un fondo che ha messo avanti una potenziale offerta per la Juventus, parliamo in ambito JP Morgan. Evidentemente in questo momento la Juventus è ritenuta non dico scalabile, ma trattabile probabilmente”.

“Da questo punto di vista qui, attenzione perché inizialmente era il fondo PIF che si era fatto avanti – prosegue il giornalista – aveva chiesto anche una valutazione di massima che era disponibile ad arrivare a 1,8 miliardi, però per l’intero pacchetto. Exor non detiene l’intero pacchetto, ma in questo momento ci sono altri assalti arabi per la Juventus e non c’è una preclusione totale da quello che mi risulta”.

Juventus, l’annuncio sulla cessione da parte di Exor

Annuncio a sorpresa, dunque, sul possibile passaggio di proprietà in casa bianconera.

Momblano ha poi concluso: “Ovviamente massima calma. Non mi risulta che Exor abbia messo in vendita la Juventus, però attenzione perché questo è l’anno del centenario il 2023 e una volta scavalcato questo anno, mi dicono che la Juventus sia acquistabile in maniera diretta, sulle quote del 60% di Exor con trattativa diretta”. Staremo a vedere.