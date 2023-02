Inter-Porto, voti e tabellino primo tempo: Calhanoglu brilla, Dzeko stecca

Inter-Porto: voti e tabellino del primo tempo del match di San Siro valido per l’andata degli ottavi di Champions League. Non si sblocca il risultato all’intervallo

Inter e Porto vanno all’intervallo sullo 0-0 nel match d’andata degli ottavi di Champions League in un ‘Meazza’ dal tutto esaurito.

Partono meglio i nerazzurri con capitan Lautaro Martinez che spreca sul cross di Dimarco, poi il Porto ingrana e con Grujic e Galeno sfiora il vantaggio. Proteste nel finale di tempo per un intervento falloso in area dello stesso Galeno su Darmian, non ravvisato all’incerto Jovanovic. Nel recupero altra chance importante per l’Inter con la deviazione d’istinto di Diogo Costa sulla zuccata di Bastoni. Calhanoglu brilla in regia, Dzeko stecca e viene annullato da Pepe.

INTER

Onana 6

Skriniar 5,5

Acerbi 6,5

Bastoni 6

Darmian 6

Barella 5,5

Calhanoglu 6,5

Mkhitaryan 6

Dimarco 6,5

Dzeko 5

Lautaro Martinez 5,5

All. Inzaghi 6

PORTO

Diogo Costa 6,5

Joao Mario 6

Pepe 6,5

Marcano 6,5

Zaidu 5,5

Grujic 6,5

Uribe 5,5

Galeno 5

Otavio 6

Pepé 6,5

Taremi 6

All. Conceicao 6

Arbitro: Jovanovic 5,5

TABELLINO

INTER-PORTO 0-0

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini, Brozovic, Carboni, Lukaku. Allenatore: Inzaghi

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Grujic, Uribe; Galeno, Otavio, Pepé; Toni Martinez, Taremi. A disposizione: Ramos, Cardoso, Carmo, Conceicao, Wendell, Franco, Eustaquio, Folha, Evanilson, Namaso, Toni Martinez, Borges. Allenatore: Conceicao

Arbitro: Jovanovic (Serbia)

VAR: Dankert (Germania)

Ammoniti: Otavio (P), Dimarco (I)

Espulsi:

Note: recupero 2′