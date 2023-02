Reset Milan, non solo Ibra: subito 15 milioni

Maldini in estate è deciso a tagliare i rami secchi, anche per poter fare più mercato: il Milan pronto a salutarne 8 a fine stagione

Il miglior modo per iniziare a scrivere un nuovo capitolo è partire da una pagina bianca o, quantomeno, più sgombra possibile. Ed è proprio quello che farà il Milan in estate, con Paolo Maldini pronto a tagliare diversi rami secchi.

Il primo nome sulla lista della dirigenza rossonera sotto la voce ‘pesi non necessari’ c’è sicuramente Tiémoué Bakayoko. Il francese, classe ’94, non rientra nei piani di Stefano Pioli e in questa stagione rappresenta una spesa di circa 5 milioni lordi a bilancio. Al termine della stagione cesserà il prestito biennale ed il ‘Diavolo’ non eserciterà il riscatto, così farà ritorno al Chelsea e saranno i londinesi a dover trovargli una sistemazione. Altri due che rischiano di non vedersi riscattati dal Milan sono Dest e Vranckx, due delle soluzioni low-cost della scorsa estate.

Maldini ne fa fuori 8: anche Ibrahimovic potrebbe salutare il Milan

Come riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan non sarebbe intenzionato a riscattare il cartellino di Sergino Dest dal Barcellona, anche perché l’americano ha un ingaggio da 3,8 milioni a stagione. Troppi per la linea seguita dai rossoneri.

Anche Vranckx rischia seriamente di fare ritorno in Germania in estate. Il suo ingaggio (1,5 milioni) è in linea con la politica di sostenibilità dettata dalla dirigenza meneghina, ma i 15 milioni di riscatto rappresentano un bell’ostacolo per la sua permanenza all’ombra della Madonnina. Un capitolo a parte lo meritano anche i giocatori in scadenza di contratto, tra i quali spicca un nome in particolare: Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese è sempre meno disponibile di anno in anno e al termine della stagione potrebbe decidere, di comune accordo con i rossoneri, di salutare in via definitiva. Gli altri due che potrebbero essere tagliati sono Antonio Mirante e Ciprian Tatarusanu. Il rumeno è stato utilizzato moltissimo in stagione, ma l’arrivo di Sportiello in estate ne preclude l’utilità futura. Anche questi due possono essere ingaggi in meno a bilancio. Infine, attenzione alle cessioni di Rebic e Ballo-Touré, che potrebbero permettere a Maldini di racimolare un piccolo tesoretto da investire per migliorare la squadra. Il croato, poi, ha anche un ingaggio da 3,5 milioni a stagione di cui la dirigenza farebbe volentieri a meno. Insomma, sono ben 8 i giocatori che potrebbero essere tagliati in estate.