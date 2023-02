Il Milan non è nel suo destino: c’è una nuova destinazione per il bomber

Milan a caccia di un bomber per la prossima stagione ma deve rinunciare ad un obiettivo: il suo destino sembra già segnato

Giroud è una certezza, Origi però ha deluso le aspettative e Ibrahimovic è al canto del cigno della sua carriera in campo. Il Milan tra qualche mese si potrebbe ritrovare con la necessità di acquistare un nuovo bomber per affiancare il francese visto la probabile partenza del belga e il futuro incerto anche di Leao.

Trovare però un profilo adatto dal punto di vista tecnico ed economico non è semplice. I rossoneri vanno a caccia di un calciatore giovane, con un bagaglio di esperienza internazionale già di un certo livello, ma non eccessivamente costoso. Un identikit che potrebbe portare a Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille, con il contratto in scadenza nel 2025. Il suo nome stuzzica la fantasia del Milan, ma non solo. Del resto, soltanto fermandoci a questa stagione, il suo bottino parla chiaro: diciassette reti e quattro assist in ventiquattro partite disputate.

Calciomercato Milan, David nel mirino del Lipsia

Con numeri del genere, logico che una squadra come il Milan che ha bisogno di un attaccante che faccia gol, sia interessata. Il 23enne canadese però potrebbe non sbarcare mai in Italia o almeno non subito.

Il suo futuro, stando a quanto riportato da ‘tsn’, potrebbe essere in Bundesliga. Con Nkunku destinato al Chelsea, il candese potrebbe essere il prescelto per prendere il suo posto, questo nonostante il club tedesco abbia già acquistato per la prossima stagione Sesko. David, infatti, avrebbe caratteristiche più simili a quelle di Nkunku ed è questo il motivo per cui il Lipsia starebbe valutando il suo acquisto per la prossima estate. Complicando le cose al Milan.