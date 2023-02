Juve al palo: accordo e firma in Premier League

Accordo e firma ormai ad un passo in Premier League: la Juve perde un altro importante obiettivo estivo

Sono settimane e mesi cruciali per la Juventus e il suo futuro, a partire dal campo e dal ritorno di Europa League contro il Nantes.

Domani sera i bianconeri si giocheranno una grossa fetta della stagione, la squadra di Allegri non può sbagliare in terra francese. L’obiettivo europeo, come noto, mette in palio anche la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Alla luce della situazione attuale in campionato, dunque, l’Europa League diventa ancora più importante per il club bianconero. Anche in vista del calciomercato estivo e dei futuri obiettivi in entrata. A centrocampo spicca il nome di Tielemans: il talento belga, ancora in scadenza di contratto a giugno, dovrebbe lasciare il Leicester a parametro zero e fa già gola a diverse big europee. Tra queste c’è anche la Juve, ma non solo. Negli scorsi mesi il giocatore si è espresso così sul suo futuro: “Al momento non ho intenzione di parlare molto della mia situazione contrattuale. Non ho lasciato il Leicester in estate perché ho sempre detto che lo avrei fatto solo per il progetto giusto. Non è che adesso con le cose che non vanno bene debba dire di essermi pentito della scelta. Non ci sono novità, sono aperto a qualsiasi opzione. Ci sono discussioni in corso ma non significa che sto per firmare o che non lo farò”. Importanti novità sono arrivate nelle ultime ore dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Tielemans verso l’Arsenal

Tielemans sembra destinato a rimanere in Premier League anche in caso di addio al Leicester.

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, infatti, il giocatore sarebbe ad un passo dall’Arsenal di Arteta. Il belga avrebbe già scelto la sua prossima destinazione e ci sarebbe un accordo di massima con i ‘Gunners’: Tielemans dovrebbe firmare al termine della stagione a parametro zero. La Juventus, invece, è sempre più lontana.