Calciomercato Inter e Juve, fumata bianconera: ultimo ostacolo

Il campionato inglese nel futuro del giocatore. Niente da fare per i bianconeri di Massimiliano Allegri

Competere sul mercato con le squadre di Premier League è diventato praticamente impossibile. Qualsiasi club inglese ha dimostrato nelle ultime sessioni di essere capace di far saltare il banco con offerte da capogiro.

E’ vero che la volontà del calciatore è determinante ma spesso i soldi possono fare la differenza. Così, ancora una volta, i club di Premier League son pronti a beffare le italiane.

E’ quello che potrebbe succedere a breve con Alejandro Grimaldo. L’esterno spagnolo del Benfica è da tempo nel mirino dei grandi club di Serie A. Il 27enne di Valencia, che ha deciso di non rinnovare con il Benfica il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, rappresenta un’occasione troppo ghiotta.

Il mancino classe 1995 le ha giocate praticamente tutte, in questa stagione, con la maglia dei lusitani. Ben 38 partite, in cui ha messo a segno anche cinque gol e realizzato otto assist. Numeri importanti per un difensore.

Calciomercato Juventus, niente Serie A per Grimaldo: ecco dove giocherà

Come detto, il nome di Grimaldo è sul taccuino dei top team del massimo campionato italiano. Nelle ultime settimane è stato praticamente accostate a tutte: dal Milan, passando per l’Inter e la Juventus. Lo spagnolo è soprattutto un’idea dei bianconeri, che devono fare i conti con la sempre più probabile partenza di Alex Sandro.

La Serie A per Grimaldo, però, potrebbe davvero essere solo un miraggio. Come scritto, la Premier League è pronta a fare sul serio per strappare alle italiane il giocatore. Football Insider, sostiene che sulle tracce del terzino sinistro ci sia anche il Leeds, pronto a sfidare Newcastle e Wolves. Il portale riporta, inoltre, l’interesse da parte del Real Madrid ma la destinazione inglese sembra davvero la più probabile, con buona buona pace della Juve e delle altre squadre italiane.