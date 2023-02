UFFICIALE Rottura del crociato e stagione finita: emergenza bianconera

La lunga sequela di infortuni dell’ultimo periodo proprio non si ferma. In casa Udinese arrivano bruttissime notizie in merito ad Ebosse

Al danno della sconfitta per 3-1 in casa Udinese si è aggiunta anche una corposa beffa a margine dell’ultima sfida giocata in Serie A a San Siro contro l’Inter. Per i bianconeri c’è infatti da registrare anche il brutto infortunio occorso ad Ebosse.

Nella serata del ritorno al gol della Lu-La per Inzaghi è infatti Sottil a raccogliere i cocci, e non solo per il ko di serata. Dopo appena 18 minuti infatti il tecnico friulano è stato costretto a sostituire Ebosse, in seguito ad uno scontro di gioco con Lukaku. Il difensore, uscito dolorante sulle sue gambe si era anche avvicinato alla panchina in lacrime, evidentemente già conscio della possibile gravità del problema avuto. Dopo aver stretto momentaneamente i denti il calciatore ha quindi chiesto la sostituzione lasciando il posto ad Adam Masina.

Udinese, guai per Sottil: rottura del legamento crociato per Ebosse

È stata confermata la peggior sensazione possibile in merito all’infortunio di Ebosse, che a fine febbraio sostanzialmente dovrebbe concludere qui la propria stagione.

Nella nota ufficiale diramata dall’Udinese sul proprio sito web si apprende: “Udinese Calcio comunica che Enzo Ebosse, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il calciatore sarà operato lunedì prossimo dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma”.

Guai per il calciatore che tornerà quindi a lungo termine, ma anche per Sottil che deve affrontare un’emergenza difensiva vista l’assenza già sicura di Bijol per squalifica della prossima settimana.