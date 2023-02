Strapotere Napoli: Spalletti batte l’Eintracht e sogna la Champions

Al Deutsche Bank Park di Francoforte la squadra di Luciano Spalletti si è imposta contro i padroni di casa

Serie A o Champions League non fa differenza. Il Napoli di Luciano Spalletti è davvero inarrestabile. Gli azzurri impegnati a Francoforte, nell’andata degli ottavi di finale della competizione europea più prestigiosa, si sono imposti per 2 a 0.

Osimhen e compagni fanno la partita e al 36′ hanno l’occasione di passare in vantaggio con Kvaratskhelia dal dischetto. Il georgiano, però, si fa ipnotizzare da Trapp, che non può nulla, però, quattro minuti dopo quando l’attaccante nigeriano la mette dentro, sfruttando in pieno un assist al bacio di Lozano.

Il Napoli attacca, dimostrando di essere padrone del campo. L’Eintracht ci prova ma appare evidente la differenza tecnica tra le due squadre. Al 58′ così il match per i tedeschi si complica ancor di più per l’espulsione diretta di Kolo Muani per un brutto fallo ai danni di Anguissa. Il raddoppio, allora, non tarda ad arrivare e dopo un’occasione sprecata ancora da Kvara, è proprio il georgiano a smarcare di tacco Di Lorenzo, che di sinistro trova il gol che chiude definitivamente i conti. Un 2 a 0 che lascia tranquilli gli azzurri, in vista del ritorno al Maradona, e che fa sognare i tifosi.