Rosso diretto, il ritorno di Eintracht-Napoli senza il bomber

Rosso diretto nel secondo tempo di Eintracht Francoforte-Napoli: il bomber salta il ritorno di Champions League

Il Napoli di Luciano Spalletti sul velluto anche in Champions League. Gli azzurri si avvicinano a grandi passi ai quarti di finale, ipotecando la pratica Eintracht già all’andata e in Germania.

Dopo il rigore sbagliato da Kvaratskhelia, a sbloccare il match è stato il solito Osimhen su assist di Lozano. Nella ripresa è arrivato anche il raddoppio di capitan Di Lorenzo, in un match messo in discesa anche grazie alla superiorità numerica. Ad inizio secondo tempo, infatti, è arrivata un’espulsione diretta ai danni di Kolo Muani. Il bomber francese dell’Eintracht è intervenuto con il piede a martello, seppur involontariamente, ai danni di Anguissa. Nessun dubbio per l’arbitro che ha estratto il cartellino rosso: oltre al 2-0 ospite, la squadra tedesca perde così il suo uomo migliore per la sfida di ritorno. Il Napoli di Spalletti è più vicino ai quarti di finale di Champions.