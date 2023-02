Mourinho e il futuro alla Roma: arriva l’annuncio ufficiale

Josè Mourinho e un futuro alla Roma in bilico: arriva l’annuncio sul tecnico giallorosso

Tiene sempre banco in casa Roma anche il futuro di Josè Mourinho, già tentato negli ultimi mesi dalle prestigiose chiamate delle Nazionali, Portogallo in primis.

Lo ‘Special One’ ha declinato il ritorno in patria da commissario tecnico per proseguire la propria avventura sulla panchina giallorossa: “Voglio ringraziare il presidente della federazione portoghese, quello che mi ha detto mi ha fatto piacere e mi ha reso orgoglioso. Mi ha detto che ero non la sua prima scelta per la panchina, ma la sua unica scelta e che avrebbe fatto di tutto per portarmi a casa e per me è stato un onore. Ma non sono andato. Sono qui e questo interessa”.

Recentemente ha provato a blindarlo anche Tiago Pinto: “Non abbiamo bisogno di più pressioni, siamo una squadra che ha un leader identificato che è Mourinho, tutti noi lo riconosciamo come tale e tutti siamo nella stessa barca per raggiungere i nostri obiettivi”. Nelle ultime ore è arrivato un altro importante annuncio sul futuro dell’allenatore.

Roma, Mourinho blindato anche dall’ad Berardi

L’amministratore delegato Pietro Berardi, nel corso dell’evento “I nostri primi 20 anni” del ‘Roma Club Montecitorio’, si è espresso sul futuro del tecnico portoghese.

“La mia convinzione è che anche l’anno prossimo Mourinho sarà allenatore della Roma. – ha annunciato l’ad – Con Mourinho siamo a metà contratto, un anno e mezzo, lui è molto determinato soffre per la AS Roma per raggiungere il risultato”. La Roma e i suoi vertici provano a blindare Mou.