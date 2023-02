Esonero e dirigenza cacciata: Zidane arriva col botto

Un top club si sta rendendo protagonista in negativo di una stagione al di sotto delle aspettative: possibile ribaltone, svolta per Zidane

Le stagioni sono lunghe e tortuose. Nell’arco di un’annata sportiva è molto facile incappare in periodi negativi dal punto di vista dei risultati, specialmente se sono state sbagliate alcune scelte in ambito di calciomercato. Nel Paris Saint Germain, ad esempio, si ricerca da parecchio tempo la chiave del successo.

Successo che in patria è quasi sempre arrivato da diversi anni a questa parte, soprattutto grazie agli investimenti onerosi da parte del ricchissimo patron Al-Khelaifi. Nonostante i vari acquisti a dir poco stellari, però, i parigini non sono ancora riusciti a portarsi a casa l’ambitissima Champions League. E anche stavolta la strada si è messa in salita, complice un altro sorteggio davvero poco fortunato. Lo scorso martedì 14 febbraio gli uomini di Galtier hanno affrontato faccia a faccia il Bayern Monaco targato Nagelsmann, perdendo 1 a 0 con gol di Kingsley Coman fra le mura del Parc des Princes. Un risultato che mette abbastanza a rischio la permanenza del PSG nella massima competizione europea, vero obiettivo stagionale. E sotto la guida Galtier le cose non stanno andando per il meglio neppure in campionato. Basti pensare alla recente sconfitta sul campo del Monaco. Mbappe e compagni sono comunque primi in classifica, ma ovviamente ci si aspetta molto di più da una squadra del genere. Non a caso, si registra una certa tensione all’interno del club. Stando a quanto riferisce ‘Footmercato.net’, inoltre, si starebbe perfino valutando un importante cambio nella dirigenza.

Juventus, Campos può dire addio al PSG: svolta per Zidane

Il riferimento, entrando più nello specifico è a Luis Campos, che detiene l’incarico di ‘Consigliere calcistico’ all’interno della compagine francese. A gennaio rinforzi non ne sono arrivati e la gestione del portoghese negli ultimi mesi non è piaciuta affatto ai piani alti.

Motivo per cui le strade potrebbero dividersi in futuro. Probabile, ovviamente, pure l’esonero di Galtier, che ha come sponsor proprio il dirigente ex Lille. Tra l’altro, l’arrivo di Campos in quel di Parigi ha inciso molto sul mancato approdo di Zinedine Zidane sulla panchina del Paris Saint Germain. I due, infatti, sarebbero incompatibili e l’ex fantasista resta l’obiettivo numero uno di Al-Khelaifi per il ruolo di allenatore. Una ragione in più, assai significativa per giunta, per dare vita ad un altro ribaltone che senza dubbio farebbe parecchio rumore. Zidane rimane anche in orbita Juventus per l’eventuale dopo Allegri a fine stagione. Ma la concorrenza dei parigini, inevitabilmente, fa non poco spaventa e potrebbe spezzare definitivamente il sogno dei bianconeri. Il tempo darà i suoi verdetti.